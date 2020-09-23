Çaykur Rizespor'da transfer: Doğan Erdoğan

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
Geçtiğiniz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor Başkan vekili Ali Zeki Saruhan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Doğan Erdoğan‘a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
DOĞAN ERDOĞAN ÇAYKUR RİZESPOR’DA— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 23, 2020
Çaykur Rizespor’umuz, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.https://t.co/ku6Tw711Z9
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