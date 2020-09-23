Karabük'te facia! Yaşlı adam bisikletinin üstünde öylece kalakaldı
KARABÜK'te, tünelde kamyonun çarptığı bisikletin sürücüsü Mehmet Özdemir (67) yaşamını yitirdi. Faciada talihsiz adamın bedeni bisikletinin üstünde kaldı.
Kaza, öğle saatlerinde Cildikısık tünelinde meydana geldi. Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı kamyon, tünelde bisikletle ilerleyen Mehmet Özdemir’e çarptı.
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Mehmet Özdemir ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.
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Ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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