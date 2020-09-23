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Beyazıt'ta maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu

Demirören Haber Ajansı

FATİH, Beyazıt'ta bulunan Çadırcılar Çarşısı'nda vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Aralarında yabancı turistlerin de olduğu kişilerin çoğu maske takmadı. 

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Tarihi Kapalıçarşı'nın yanı başında bulunan Çadırcılar Çarşısı'na gezmek için gelen vatandaşların bir çoğu kalabalığa girmelerine rağmen, koronavirüs tedbirlerine ve artan vakalara aldırış etmeyerek maskesini takmadı.

Bazı vatandaşlar ise maskeyi uygun olmayan şekilde takarak kalabalığın arasında ilerledi. Turistlerin de maske kuralına dikkat etmediği görüldü.

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