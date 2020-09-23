Galatasaray'da 3 isim topun ağzında

Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda ve Ryan Babel ile yollar ayrılabilir. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, harcama limitleri dahilinde transfer yapacaklarını söyledi.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Albayrak transfer çalışmalarını, kulübün sponsorluk anlaşması için düzenlediği törende anlattı.

"Galatasaray Kulübünde transfer bitmez. İki haftamız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Limitimizi aşmamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün kulüpler bu limitle ilgili ciddi bir sıkıntı içerisinde. Önce satmak, sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklif geliyor ve bu da bizleri son derece memnun ediyor. Bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'dan istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak."

Galatasaray'da yolların ayrılabileceği 3 futbolcu var. İtalyan Roma kulübü Marcao ile ilgileniyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

Galatasaray yönetimi Younes Belhanda ve Ryan Babel için de gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Belhanda'nın sezon sonuna kadar, Babel'in gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi sürüyor.

Galatasaray bu transfer döneminde Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Etebo ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı.