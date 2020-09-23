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'UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu' ödülünde 10 yıl sonra bir ilk

'UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu' ödülüne aday 3 oyuncu belli oldu. Üç kişilik listede, 10 yıl sonra ilk kez Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yer almadı.

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Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak kabul edilen ve yıllardır kıyaslanan, büyük ödüller için yarışan Messi ve Ronaldo 10 yıl sonra ilk defa “UEFA Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu” adayları arasında gösterilmedi. Yıllardır ödül törenlerinde alışılagelmiş şekilde papyon takan ikili bu sene aynı pozu veremeyecek.

UEFA, 2019-2020 sezonunda “Avrupa’da Yılın Futbolcusu” ödülü için Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ve Manuel Neuer’in aday gösterildiğini duyurdu. Bu sezon 10. kez verilecek büyük ödülün daha önce yarısını paylaşan ikili Cristiano Ronaldo (3 kez), Lionel Messi (2 kez) yıllar sonra aday gösterilmedi.

55 ülkeden gazeteciler ve 80 teknik direktör listeyi belirledi

Birliğe üye 55 ülkeden gazeteciler ve Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktör arasında yapılan oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu. Messi ve Ronaldo’nun yer almadığı listede Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne, Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski ve kalecisi Manuel Neuer yarışacak.

47 maçta 55 gol 10 asistlik performans

Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz sezon toplamda 47 maçta 55 gol 10 asist yapan Robert Lewandowski ve 51 maçın 22’sinde kalesini gole kapatan Manuel Neuer ödüle en yakın isimler olarak gösteriliyor.

Manchester City’de harikalar yaratan ve geçtiğimiz sezon 48 maçta 16 gol 23 asist yapan Kevin De Bruyne de ödül için aday oldu.

Ronaldo, Messi'den önde

2019-20 sezonunu 46 maçta 37 gol 7 asistle tamamlayan Juventuslu Cristiano Ronaldo ve 44 maçta 34 gol 26 asist yapan Barcelonalı Messi son 3 aday arasına giremeyerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sezon 10. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta (2012), Franck Ribery (2013), Luka Modric (2018) ve Virgil van Dijk (2019) kazanmıştı.

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