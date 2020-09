'UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu' ödülünde 10 yıl sonra bir ilk

Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak kabul edilen ve yıllardır kıyaslanan, büyük ödüller için yarışan Messi ve Ronaldo 10 yıl sonra ilk defa “UEFA Avrupa’da Yılın En İyi Futbolcusu” adayları arasında gösterilmedi. Yıllardır ödül törenlerinde alışılagelmiş şekilde papyon takan ikili bu sene aynı pozu veremeyecek.

UEFA, 2019-2020 sezonunda “Avrupa’da Yılın Futbolcusu” ödülü için Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ve Manuel Neuer’in aday gösterildiğini duyurdu. Bu sezon 10. kez verilecek büyük ödülün daha önce yarısını paylaşan ikili Cristiano Ronaldo (3 kez), Lionel Messi (2 kez) yıllar sonra aday gösterilmedi.

55 ülkeden gazeteciler ve 80 teknik direktör listeyi belirledi

Birliğe üye 55 ülkeden gazeteciler ve Şampiyonlar Ligi-Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktör arasında yapılan oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu. Messi ve Ronaldo’nun yer almadığı listede Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne, Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski ve kalecisi Manuel Neuer yarışacak.

