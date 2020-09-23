Çanakkale'de koyunlarını otlatan çoban buldu köyde kafatası paniği

Çobanın babası eski mezarlıktan bahsetmiş

Pompanın arıza yapması sonucu onarım için göletteki suyun yüzde 90’ı boşaltılırken, gölet havzasında başka kafatası ya da kemik olup olmadığı araştırılacak. Çoban Hayrettin Yaşar, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın, göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini söyledi.