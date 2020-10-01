BIST 1.155
DOLAR 7,73
EURO 9,08
ALTIN 472,86
HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kazanın

AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'sosyal medya yasası' açıklaması

Anadolu Ajansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, "Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak." ifadesini kullandı. 

Abone ol

Ünal, Twitter hesabından kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"55 milyon sosyal medya kullanıcısı vatandaşımızın sosyal ağlarda temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için düzenlenen 'sosyal medya yasası' bugün yürürlüğe girdi. Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasayla hukuki ve mali muhataplık oluşacak."

Düzenlemeyle sosyal medyada oluşan dezenformasyonun engelleneceğini, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin güvence altına alınacağını belirten Ünal, "Bu mesele siyasi değil tamamen milli güvenlik ve milli egemenlik meselesidir. Unutmayalım, koruduğumuz haklar hepimizin hakları." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Cisse transferini Gülen Gözler'in Vecihi karakteriyle tanıttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! 'Ulusal çıkarları da koruyoruz'
Isparta ve Bolu'da durum endişe verici! Valiler açıkladı : Öyle yüksek ki şaşırırsınız
Son dakika Bodrum açıklarında deprem! AFAD şiddetini açıkladı son depremler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haydut Ermenistan'a destek verenleri ikaz ediyorum
HDP'li vekiller Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı! TBMM'nin açılış törenine katılmayacaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Ece Üner nereli evli mi boşandı mı kızı Güneş kimdir?
TFF'den açıklama: Ziraat Türkiye Kupası tek maç sistemiyle oynanacak
Macaristan'da Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu
Mbwana Samatta: Fenerbahçe gibi bir kulübe hayır demek çok zordur
Davutoğlu'ndan Bakan Koca'ya vaka sayısı tepkisi: Aklımızla dalga geçmeyin
KPSS paraları nereye yatırılacak 2020 kaç para?
Yorumlar