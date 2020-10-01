Ünlü Japon şef Taku Sekine cinsel saldırı iddiaları üzerine intihar etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki restoranıyla tanınan ödüllü Japon şefi Taku Sekine, cinsel saldırı iddiaları üzerine intihar etti.

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Euronews'te Bahtiyar Küçük'ün haberine göre, Sekine'nin akrabaları tarafından yapılan açıklamada "Onuruna ve dürüstlüğüne yapılan bu saldırı derindi. Yanlış cinsel saldırı iddialarının hedefi oldu" denildi.

Restoranı Dersou, 2016'da Fooding tarafından Fransa'da en iyi şef seçilen ünlü Fransız Alain Ducasse'in öğrencisi Sekine hakkında resmi bir şikayette bulunulmamış ve polis tarafından soruşturulmamıştı.

Tecavüz iddiasını duyuran Fransız Atabula sitesi ise şefin ölümünün ardından haberini savundu.

Instagram'dan cinsel tacize uğradığını iddia etti

Kurban olduğu iddia eden bir kadın, geçtiğimiz yaz aylarındaki bir Instagram gönderisinde, isimsiz bir şef tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.

Fransız Atabula web sitesi de ağustos ayında "Fransız mutfaklarında cinsel taciz ve tacize ilişkin uzun bir soruşturma" dosyası yayınlayarak "adını vermediği" tanınmış bir Japon şefin tecavüzle suçlanabileceğini "yazdı. Sekine bunun üzerine, adını temize çıkarmak için savaşacağını söyledi.