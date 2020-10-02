Brezilya'da komadan çıktı annesiyle kocasının ilişki yaşadığını öğrendi

"Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde"

Kamylla, "Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde. Benden yalnızca 20 yaş büyük ve giysilerin ona daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi. Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013'te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum" dedi.