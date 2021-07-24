BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  SPOR

Trabzonspor-Başakşehir hazırlık maçı golsüz eşitlikle son buldu

Trabzonspor-Başakşehir hazırlık maçı golsüz eşitlikle son buldu

Trabzonspor ile Başakşehir, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarını Riva’da sürdüren Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip karşılaşmaya Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Abdülkadir Parmak, Flavio, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı 11’iyle çıktı.

Başakşehir ise Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Zulj, Deniz Türüç, Visca, Muhammed Demir 11’i ile maça başladı.

Riva’daki karşılaşmayı izlemek için gelen Trabzonspor taraftarları, yola park ettiği araçlarından mücadeleyi takip edebildi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Başakşehir’den 7 değişiklik
Karşılaşmanın ikinci yarısına Başakşehir 7 değişiklik yaparak başladı. Caiçara’nın yerine Şener, Epureanu’nun yerine Leo Duarte, Ponck’un yerine Ravil Tagir, Tolga Ciğerci’nin yerine Mahmut Tekdemir, Hasan Ali’nin yerine Lucas Lima, Deniz Türüç’ün yerine Ömer Ali ve Muhammed Demir’in yerine Gulbrandsen oyuna dahil olan isim oldu.

Trabzonspor’da ise tek değişiklik yaşandı. Kaleci Erce kenara gelirken, Uğurcan Çakır maça dahil oldu. Dakikalar 61’i gösterdiğinde ise Trabzonspor’da 10 değişiklik yaşandı.

Abdullah Avcı; Bruno Peres, Edgar le, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny ve Tunahan’ı sahaya sürdü. Başakşehir’de 68. dakikada Zulj kenara gelirken, Ndayishimiye oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın sonlarına doğru Visca’nın yerine Emre Kaplan’ı sahaya sürdü. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
4 Avrupa ülkesinde koronavirüs önlemleri protesto edildi 'Kısıtlamalara hayır'
4 Avrupa ülkesinde koronavirüs önlemleri protesto edildi 'Kısıtlamalara hayır'
Alexandru Cicaldau, resmen Galatasaray'da
Alexandru Cicaldau, resmen Galatasaray'da
Aydın'da evinde ölü bulundu yakınlarını ve komşuları utandıran detay
Aydın'da evinde ölü bulundu yakınlarını ve komşuları utandıran detay
Almanya'da üzerine çamur süren muhabir 'utanmıştım' deyip özür diledi
Almanya'da üzerine çamur süren muhabir 'utanmıştım' deyip özür diledi
Türkiye 24 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 24 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konya'da bayramda talihsiz olay! Kurban etlerini makineden geçirmek isterken öldü
Konya'da bayramda talihsiz olay! Kurban etlerini makineden geçirmek isterken öldü
O şart gelince İtalya'da aşı randevularında patlama yaşandı! Yüzde 200 artış görüldü
O şart gelince İtalya'da aşı randevularında patlama yaşandı! Yüzde 200 artış görüldü
Bağırsakları yırtıldı! Antalya'da kız arkadaşla Go-kart eğlencesi kabusa döndü: 50 dikiş atıldı
Bağırsakları yırtıldı! Antalya'da kız arkadaşla Go-kart eğlencesi kabusa döndü: 50 dikiş atıldı
Rusya'da Covid-19'dan rekor can kaybı!
Rusya'da Covid-19'dan rekor can kaybı!
Denizli'de çıplak halde alt kata sarkarak canını kurtarmıştı! Yangının sebebi belli oldu
Denizli'de çıplak halde alt kata sarkarak canını kurtarmıştı! Yangının sebebi belli oldu