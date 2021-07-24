O şart gelince İtalya'da aşı randevularında patlama yaşandı! Yüzde 200 artış görüldü

İTALYA'da bazı mekan ve etkinlilere giriş yapabilmek için "Covid sertifikası" şartı getirildi. Hükümetin bu adımı sonrası, aşı randevularında yüzde 200 artış yaşandı. Yerel gazeteler 'aşıda yeşil pasaport etkisi' gibi başlıklarla konuyu manşetlere taşıdı.

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Bakanlar Kurulu'nun bu hafta içinde aldığı karara göre 6 Ağustos'tan itibaren restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere girebilmek için Covid sertifikası sunmak gerekecek.

Sertifika kimlere veriliyor?

"Yeşil pasaport" olarak da anılan Covid sertifikası, en az bir doz aşı yaptıranlara, son altı ay içinde Covid 19'a yakalanıp iyileşenlere ya da son iki gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara verilecek.

Başbakan Mario Draghi'nin geçen perşembe günü açıkladığı bu karar sonrası bir gün içinde ülke genelinde aşı randevularında hızlı bir artış görüldü.

Yüzde 200'e kadar artış görüldü

Hükümetin koronavirüs krizi yönetimine getirdiği özel komiser General Francesco Paolo Figliuolo, tüm bölgelerde aşı randevularının bir gün içinde yüzde 15-200 arasında arttığını açıkladı.

Bugünkü ulusal ve yerel gazetelerin neredeyse tamamı bu habere baş sayfalarından, "Aşıya koşuş", "Aşılarda Draghi etkisi", "Aşı taleplerinde sıçrayış", "Yeşil pasaport etkisi" gibi başlıklarla yer verdi.

Başbakan Draghi, Covid sertifikası kararını açıkladığı basın toplantısında aşı karşıtı mesajlar veren siyasetçileri de eleştirmişti. Draghi, "İnsanları aşı yaptırmamaya çağırmak özünde ölüme çağırmak demektir. Aşı olmazsan hastalanıp ölürsün ya da başkalarının ölümüne sebep olursun" dedi.

Daha önce 40 yaş altındakilerin aşı yaptırmasına gerek olmadığını söyleyen ve Covid sertifikasına karşı çıkan aşırı sağcı lider Matteo Salvini de dün Covid sertifikasıyla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.