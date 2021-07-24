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Zonguldak'ta aracın arka camındaki yazıyı görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta aracın arka camındaki yazıyı görenler şaşkına döndü

ZONGULDAK'ta bir otomobil sürücüsü aracına 'gelin adayları aranıyor' yazısı yazarak kent merkezinde turladı

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Zonguldak’ta öğlen saatlerinde bir otomobilin arkasındaki yazı görenlere hayrete düşürdü. Otomobil sahibi arabasını gelin arabası gibi süsleyerek arkasına 'gelin adayları aranıyor' yazısı astı. Trafikte otomobili görenler vatandaşlar ise hem güldü hem de ellerine aldıkları telefonlarla o anları sosyal medya da paylaştı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

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