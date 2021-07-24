BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu

Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurdu

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Abone ol

Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'ndeki barajda, çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.

Neden öldüğü henüz belirlenemeyen balıkların kıyıya vurduğu ve baraj sularının çekildiği gözlendi.

Atıklar, baraj sularının çekilmesiyle gözle görünür hale geldi.

Cebeci Mahallesi'nde oturan Şevkiye Kulaber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göle en yakın evin kendisinin olduğunu söyledi.

Kulaber, balık ölümlerini bir akrabasından duyduğunu dile getirerek, "Daha önce böyle bir şey yaşanmıyordu. İnsanlar buraya geliyorlar ve balık tutuyorlardı." dedi.


Daha önce de Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde balık ölümleri görülmüştü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık ölümlerinin kaynağının saptanması için gölden bazı numuneler almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber
'Herkesten saklıyor' deyip acı olayı duyurdu! Ünlü sanatçı Tüdanya'dan kötü haber
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bayram dönüşü feci kazada can pazarı: Yaralılar var
Kocaeli'de bayram dönüşü feci kazada can pazarı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Ayasofya açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Ayasofya açıklaması
7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı
7 milyon aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu
Denizli'de tesis kuruldu! Aylık 35 bin TL tasarruf sağlanıyor: Türkiye’ye örnek olduk
Denizli'de tesis kuruldu! Aylık 35 bin TL tasarruf sağlanıyor: Türkiye’ye örnek olduk
Gaziantep'te evde çay içerken kabusu yaşadı: Bir anda kıyamet koptu
Gaziantep'te evde çay içerken kabusu yaşadı: Bir anda kıyamet koptu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Aktif vaka sayısı 100 bini geçti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Aktif vaka sayısı 100 bini geçti
Böcek bilimcilerden Asya Kaplan Sivrisineği uyarısı
Böcek bilimcilerden Asya Kaplan Sivrisineği uyarısı