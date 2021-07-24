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HABER /  SAĞLIK

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Aktif vaka sayısı 100 bini geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Aktif vaka sayısı 100 bini geçti

Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aktif vaka sayısına dikkat çekti. Ceyhan, ''Toplam vaka ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için aktif vaka sayısını hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti'' dedi.

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Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı yeniden 10 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın 23 Temmuz 2021 gününe dair paylaştığı son verilere göre, günlük vaka sayısı 11 bin 94 oldu. Verilere göre, bir günde 60 kişi yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aktif vaka sayısına dikkat çekerek, salgına mücadele çerçevesinde önerilerde bulundu.

"Aktif vaka sayısı 100 bini geçti'' 
"Toplam vaka ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için aktif vaka sayısını hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti" diyen Mehmet Ceyhan, "Yani saptayamadıklarımızla birlikte aramızda virus pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve çok bulaştırıcılar" ifadelerini kullandı.

Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

- Bir yandan aşı olmalıyız, diğer taraftan devlet bazı kısıtlamalar uygulamalı ve halk maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalı.

- Rusya'dan gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı. Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün olmayacak.

Biontech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği 
Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımda da BioNTech aşısının delta varyantına karşı etkinliğiyle ilgili şunları belirtti:

- 2 gün önceki NEJM. Ingiltere'de 19.000 vakada

- Tek doz Bion/Pfiz aşısı belirti veren hastalığa karşı % 30,

- 2 doz sonrası ise % 88 koruyor (alfaya karşı % 93.5).

- Bu oran 2 doz Astra/Zeneca aşısı için % 67 bulunmuş.

Ek doz aşı çalışmasının sonucunu paylaştı 
Yaptıkları çalışmanın sonucunu paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, “Belirtisiz çocuklarda nötralizan antikorlar daha hızlı düşüyor. Yetişkinlerde de benzer sonuçlar var. Her PCR pozitif kişide 3 ay beklemek doğru değil. Belirtisizlerde 1 ay, hafif vakalarda 2 ay, ağır vakalarda 3 ay sonra ek doz aşının yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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