İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Geçen yıl 24 Temmuz’da İstanbul’umuzda bambaşka bir bayram sevinci yaşanmış; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştı. Minarelerindeki ‘La ilahe illallah’ yazılı mahya hala şehrimizi aydınlatıyor” diyerek yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.
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