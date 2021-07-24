BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Ayasofya paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.

Abone ol

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Geçen yıl 24 Temmuz’da İstanbul’umuzda bambaşka bir bayram sevinci yaşanmış; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştı. Minarelerindeki ‘La ilahe illallah’ yazılı mahya hala şehrimizi aydınlatıyor” diyerek yeniden ibadete açılmasının 1’inci yıl dönümünü kutladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'da senede bir defa pişiyor içmek için uzak yollardan geliyorlar
Foto Galeri Bursa'da senede bir defa pişiyor içmek için uzak yollardan geliyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor 6 futbolcusuna teşekkür etti
Sivasspor 6 futbolcusuna teşekkür etti
İBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonu görenleri şoke etti
İBB'nin Hamidiye Çeşmesi restorasyonu görenleri şoke etti
Ermenek'te zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti
Ermenek'te zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti
Son dakika Bakan Ziya Selçuk'tan yeni eğitim yılıyla ilgili açıklama
Son dakika Bakan Ziya Selçuk'tan yeni eğitim yılıyla ilgili açıklama
Erdoğan 'Çöplüğe döndü' diye sitem etmişti! Sosyal medyada o içerikler temizlenecek
Erdoğan 'Çöplüğe döndü' diye sitem etmişti! Sosyal medyada o içerikler temizlenecek
Karabük'te uyarı tabelasına çarptı sıkışarak hayatını kaybetti 2 saatte çıkarabildiler
Karabük'te uyarı tabelasına çarptı sıkışarak hayatını kaybetti 2 saatte çıkarabildiler
Bakan Bekir Pakdemirli sel bölgesinde çaylık alanlarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Bakan Bekir Pakdemirli sel bölgesinde çaylık alanlarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
13 milyar bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı ödeneğinin artırılmasını istedi
13 milyar bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı ödeneğinin artırılmasını istedi
Medya dünyasının acı günü! Usta gazeteci Yaşar Güngör hayatını kaybetti
Medya dünyasının acı günü! Usta gazeteci Yaşar Güngör hayatını kaybetti
AK Parti'li Özhaseki: Türkiye’nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez
AK Parti'li Özhaseki: Türkiye’nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda muhalefet edilmez