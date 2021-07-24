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Karabük'te uyarı tabelasına çarptı sıkışarak hayatını kaybetti 2 saatte çıkarabildiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te uyarı tabelasına çarptı sıkışarak hayatını kaybetti 2 saatte çıkarabildiler

Karabük-Yenice karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan kamyonet, karayollarının uyarı tabelasının demir ayaklarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi 2 saatlik çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Yenice - Karabük karayolunun 11. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Zonguldak’ta pazarcılık yapan Erdal Yıldız (35) idaresindeki 67 AAT 651 plakalı kamyoneti ile mal almaya gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uyarı levhasının demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, 112, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri tehlike oluşturan uyarı levhasının vinç yardımı ile emniyete alınması sonrası kamyonette sıkışarak can veren sürücüyü 2 saatlik çalışma ile çıkarttı. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız’ın cesedi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeridi kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

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