Ahmet Hakan: Erdoğan'ın programının binde birini icra etsem ayakta uyurum

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç günlük programını yazdı. Hakan, "Şu programın binde birini ben icra etmeye kalksam ayakta uyurum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı yoğun bir programla geçirdi. Önce KKTC'ye giden Erdoğan, dönüşte AK Parti teşkilatıyla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı, bayramın son gününde selin vurduğu Rize ve Artvin'e gitti.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan'ın medyada da yer alan yoğun programıyla ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı. Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç günlük rutini

- 45 derece sıcakta Kıbrıs’ta fasılasız temas ve görüşme trafiği içinde geçen iki gün.

- Kıbrıslı gençlerle muhabbet etkinliği.

- Kıbrıs’ta Özgürlük Günü törenleri...

- “Biraz dinleneyim” demeden partililerle bayramlaşma.

- Ani bir kararla Rize’deki sel felaketini yerinde incelemek amacıyla Rize’ye doğru yola çıkma.

- Rize’de olay yeri incelemesi...

- Cuma namazını Günaysu Merkez Camisi’nde kılma.

- Selin vurduğu Rize’de halka hitap.