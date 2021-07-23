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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkisi ile Burdur çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel düzeyde kuvvetli olması öngörülüyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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