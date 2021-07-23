Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Şemsiyesiz çıkan pişman olur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkisi ile Burdur çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.