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Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 5 kişiden birisi olan Ömer Hadi Can’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

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Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı’nda iki gün önce sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir kişi sağ kurtarılırken geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Denizde kaybolan Ömer Hadi Can için arama çalışmaları ilk günden itibaren ekiplerce devam ediyordu.

Bugün sabah saat 07.00 sıralarında Ömer Hadi Can’ın da cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince denizden çıkarılan Can’ın bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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