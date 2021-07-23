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Düzce'de aile faciası! İki kardeşini öldürdükten sonra kaçtı

Düzce'de aile faciası! İki kardeşini öldürdükten sonra kaçtı

Düzce’de bir kişi, ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı 2 kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan abinin yakalaması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K., Ş.K. ve İ.K. isimli kardeşler arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda abi İ.K. tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Yaralanan kardeşler Ş.K. ve S.K. kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yakınları fenalaştı
Olay yerinden kaçan İ.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeş ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi.

Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı.

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