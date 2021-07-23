Selvi Kılıçdaroğlu, '40 yıl sonra öğrendim' deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyenlerini anlattı

Selvi Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube kanalı programında, eşi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Abone ol

Armağan Çağlayan'ın sunduğu ‘Gör Beni’ programı için kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Selvi Kılıçdaroğlu, muhalefet partisi liderine akşam yemeğine gelemeyeceğini bildirmediğinde kızdığını söyledi.

"40 sene sonra öğrendim"

Selvi Kılıçdaroğlu, "40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem. Çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir onun için bamya yapıyorum" diye konuştu.

Selvi Kılıçdaroğlu, muhalefet liderinin her görüşüne katılmadığı ve ‘en çok eleştirenlerden biri’ olduğunu dile getirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu, eşine Çubuk’ta linç girişimi yapıldığı günün hatırlatılması üzerine o gün çok üzüldüğünü belirtti.

Hayalindeki mesleğin ‘gazetecilik’ olduğunu ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu, ev işlerini haftada bir gelen yardımcıyla yaptığını, yemeklerini ise bizzat kendi elleriyle hazırladığını söyledi.