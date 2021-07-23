BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,64
HABER /  MEDYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Selvi Kılıçdaroğlu, '40 yıl sonra öğrendim' deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyenlerini anlattı

Selvi Kılıçdaroğlu, '40 yıl sonra öğrendim' deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyenlerini anlattı

Selvi Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube kanalı programında, eşi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Abone ol

Armağan Çağlayan'ın sunduğu ‘Gör Beni’ programı için kamera karşısına geçerek soruları yanıtlayan Selvi Kılıçdaroğlu, eşi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Selvi Kılıçdaroğlu, muhalefet partisi liderine akşam yemeğine gelemeyeceğini bildirmediğinde kızdığını söyledi.

"40 sene sonra öğrendim"
Selvi Kılıçdaroğlu, "40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem. Çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir onun için bamya yapıyorum" diye konuştu.

Selvi Kılıçdaroğlu, muhalefet liderinin her görüşüne katılmadığı ve ‘en çok eleştirenlerden biri’ olduğunu dile getirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu, eşine Çubuk’ta linç girişimi yapıldığı günün hatırlatılması üzerine o gün çok üzüldüğünü belirtti.

Hayalindeki mesleğin ‘gazetecilik’ olduğunu ifade eden Selvi Kılıçdaroğlu, ev işlerini haftada bir gelen yardımcıyla yaptığını, yemeklerini ise bizzat kendi elleriyle hazırladığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde ilk şüphe! Ayrıntılar ortaya çıkıyor
Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde ilk şüphe! Ayrıntılar ortaya çıkıyor
Habertürk'ten İletişim Başkanlığı'na yanıt: Özür gerektirecek bir durum yok
Habertürk'ten İletişim Başkanlığı'na yanıt: Özür gerektirecek bir durum yok
Galatasaray, Alexandru Cidaldau'yu resmen açıkladı! KAP bildirisi: Görüşmeler başladı
Galatasaray, Alexandru Cidaldau'yu resmen açıkladı! KAP bildirisi: Görüşmeler başladı
Almanya'da yeni Covid-19 testlerinde korkutucu oran: Yüzde 84'e çıktı
Almanya'da yeni Covid-19 testlerinde korkutucu oran: Yüzde 84'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak
Komedi filmi gibi! Çöp zannedip hepsini topladı bisikletçiler kayboldu
Komedi filmi gibi! Çöp zannedip hepsini topladı bisikletçiler kayboldu
Mersin'de pikap köprüden uçtu baba- kız yaşamını yitirdi anne ağır yaralı
Mersin'de pikap köprüden uçtu baba- kız yaşamını yitirdi anne ağır yaralı
Konya'da dur ihtarına uymayan sürücü aracı bırakıp kaçtı manzara şaşkına çevirdi
Konya'da dur ihtarına uymayan sürücü aracı bırakıp kaçtı manzara şaşkına çevirdi
TESK: Bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli
TESK: Bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de uygulanan aşı miktarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de uygulanan aşı miktarını açıkladı