Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde ilk şüphe! Ayrıntılar ortaya çıkıyor

ANKARA'da kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolduktan sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker naaşı, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Ailesi gözyaşlarıyla Eker'e veda ederken olayla alakalı ilk ayrıntılar da ortaya çıktı.

Abone ol

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in otopsi işlemlerine başlandı.

Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Ölümüyle ilgili ilk şüphe!

Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi. Eker'in ölümünde 'beyin kanaması' şüphesinin doğduğu ifade edildi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Onur Eker'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Eker'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesi, ailesi ve arkadaşları tabutun başında dua etti. Baba Uğur Eker, cenazede taziyeleri kabul etti. Onur Eker'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

16 yaşında bir genç bulmuş

Sabah'ın ulaştığı bilgiye göre, Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Ardında ihbarla olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin geldiği öğrenildi.