Kocaeli'de feci kazada iş adamı öldü! Gözyaşları sel oldu: Eşim buradayken...
KOCAELİ'de Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjdeki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara istikametinde seyir halinde olan işadamı Bedrettin Çağatay Yılmaz (41) idaresindeki 34 BCY 56 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Metrelerce sürüklenen otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada otomobil içerisinde bulunan Bedrettin Çağatay Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Hanife Balaban Yılmaz (39), çocukları İbrahim Ediz Yılmaz (9), Elif Mina Yılmaz (6), Tolga Kağan Yılmaz (14) yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.