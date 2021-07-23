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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Arhavi'deki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını duyurdu.

"Çok daha büyük felaketlerin altından kalktık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin çok kısa sürede yaraları sarmaya başladığını belirterek, "Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında herhangi bir sıkıntısı yok. Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık" dedi.

"En kısa zamanda ödemeler yapılacak"
Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada felaketin boyutu çok ileri derecede. Ekiplerimiz zarar tespit çalışmalarını yaptı, yapıyor. Ne olursa olsun biz en kısa zamanda sizlere gereken ödemeleri yaparak sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında sıkıntısı yok. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Esnaflarımızın sıkıntılarını bir an önce giderecek, ödemelerini yaparak onlara ulaştıracağız.

"Türkiye, eski Türkiye değil"
Tabii ki felaket imtihandır. Ama sabretemek, o da bir ayrı imtihandır. Arhavi bunu gösterdi. Bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. Gücümüz, imkanımız var. Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda güçlü bir Türkiye var."

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