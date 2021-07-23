Komedi filmi gibi! Çöp zannedip hepsini topladı bisikletçiler kayboldu

8 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Bisiklet Şampiyonası öncesi fıkra gibi olay yaşandı. Polonezköy Tabiat Parkı’na konulan parkur işaretlerini çöp zanneden bir vatandaş hepsini topladı. Parkuru tanıma sürüşüne çıkan bisikletçiler işaretler olmayınca kayboldu.

Abone ol

Salcano firması 8 Ağustos’ta düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için Polonezköy Tabiat Parkı’na işaret şeritleri çekti. Bundan sonra ise ancak bir komedi filminin senaryosu olabilecek olaylar yaşandı.

Polonezköy’e yürüyüş yapmak için gelen bir grup vatandaş, bisikletçiler için yapılan işaretleri çöp sanarak söktü. Çöpleri toplayanlardan Nevit Dilmen işaretlemeleri söktüklerini sosyal medyadan Salcano’yu etiketleyerek, “Doğaya bıraktığı plastik çöpleri topladık” diye yazdı.

Salcano da sosyal medya hesabından Nevit Dilmen’e, “İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda sporcuların antrenman yapması ve kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak” diye yanıt verdi.

Sosyal medyada dalga konusu oldu

Başka sosyal medya kullanıcısı Volkan Aydın ise “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” diyerek yolunu kaybeden bisikletlilerin fotoğrafını paylaştı. Konu sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Bir çok kullanıcı yaşananlarda dalga geçti.