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Ankara'da araç takla atıp bariyerlere çarptı! Hurdaya döndü: Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da araç takla atıp bariyerlere çarptı! Hurdaya döndü: Yaralılar var

ANKARA'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyere çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 6 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Ankara - Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PB 7811 plakalı araç sürücüsü A.K.’nin (61) aşırı hız yapmasından dolayı yoldan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan araç yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada sürücü A.K. ile araç içerisindeki F.K. (61), N.K. (11), S.A. (45), N.A. (16) ve Ö.A. (41) yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.A.’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


"Bariyerlere çarptı takla attı"
Olayı şahit olan Mustafa Erten ise aracın süratinin fazla olduğunu söyleyerek, “Sürücü köprüyü geçer geçmez hakimiyetini kaybetti. Daha sonra takla açtı araç. İki tane yaralı çocuk gördüm ve ambulansı aradım. Ambulans 10 dakika içinde hemen geldi ve yaralıları götürdü. Araçta biraz sürat vardı, tek başına kaza yaptı. Bariyerlere çarptı takla attı. Polisi aradım, jandarmayı aradım” ifadelerini kullandı.

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