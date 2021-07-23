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Bazı medya ve STK'ları ABD'nin yanı sıra Norveç de fonladı iddiası belge ortaya çıktı

Bazı medya ve STK'ları ABD'nin yanı sıra Norveç de fonladı iddiası belge ortaya çıktı

ABD merkezli Chrest Foundation’ın vakfının fonladığı bazı medya kuruluşlarının ve STK'ların Norveç tarafından da finanse edildiği iddia edildi.

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Türkiye’de kritik kuruluşların, ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığının ortaya çıkmasının yankıları sürerken ortaya çıkan yeni belgeler bu kuruluşların Norveç tarafında da fonlandığı iddia ediliyor.

Yeni Akit'in haberine göre; Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Ruşen Çakır’ın Medyascope isimli kuruluşunun da yer aldığı listeyi tek tek kamuoyuyla paylaştı.

Listede Serbesiyet, Punto24, Duvar gibi sözde ‘bağımsız’ medya kuruluşlarının da adı geçiyor. 

Norveç’in desteklediği isimler arasında; Öziplik-İş sendikası, İstanbul Sanat Derneği ve  Fırsat Eşitliği Derneği kuruluşlar da yer alıyor.

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