Tarım kredi kooperatifleri 6 ayda 4.4 milyar lira kredi kullandırdı

Tarımla uğraşan çiftçileri desteklemek amacı ile uygun şartlara kredi sağlayan kooperatiflerinin, yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 400 milyon lira kredi kullandırdığı açıklandı.

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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"ZİHA'nın çalışmalarından memnunuz''

Çalışma kapsamında, geniş tarım alanlarının zirai insansız hava araçlarıyla (ZİHA) çoklu uçuş yapılarak ilaçlama denemesinin başarıyla tamamlandığını ifade eden Arpa, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Yıl sonuna kadar 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz''

Davut Arpa, tarladan sofraya gıda zincirinin bütün aşamalarında çiftçi, üretici ve vatandaşlara hizmet sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl itibarıyla 8 milyar 200 milyon liralık bir kredi kullandırdık. Bu yıl itibarıyla ilk 6 ayda kullandırmış olduğumuz kredi 4 milyar 400 milyon lira. Son dönemlerde hayata geçirdiğimiz sabit faizli kredi uygulamasının bunun içerisindeki payı 2 milyar 100 milyon lira. Yani çiftçilerimiz krediyi kullandıklarında daha önce sıkça karşılaştığımız eleştiri ve şikayet değişken faiz oranlarıydı. Bu yıl itibarıyla sayın genel müdürümüzün talimatıyla hayata geçen sabit faizli kredi uygulamamız söz konusu. Kullandırmış olduğumuz toplam kredinin içerisindeki payı da yaklaşık yüzde 50, yani 2 milyar 100 milyon lira. Yıl sonu itibarıyla toplam 10 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz."