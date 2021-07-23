İsrail'deki casus yazılım skandalı! Bakan Gül ve Erdoğan'ın danışma listede iddiası

İsrailli teknoloji şirketi NSO’nun geliştirdiği casus yazılım skandalı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Casus yazılım Pegasus'la dinlenen 500 kişi arasında Adalet Bakanı Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından birinin de olduğu öne sürüldü.

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İsrail merkezli casus yazılım Pegasus'la dinlenen 500 kişi arasında Adalet Bakanı Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından birinin de olduğu belirtildi. Suudilerin dinleme listesinde ayrıca Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun ve eski başbakan Said Hariri de bulunuyor.

Karar Gazetesi'nden Mikdat Karaalioğlu'nun haberine göre İsrail firması NSO Grup tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus’u kullanan Suudi Arabistan’ın izlemeyi düşündüğü kişiler arasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından bir kişinin de bulunduğu ortaya çıktı. Pegasus skandalına ait verilere sahip olan medya kuruluşlarından birisi olan Die Zeit gazetesinde yer alan habere göre Suudiler casus yazılım programını klasik casusluk faaliyetleri için de kullanmış olabilir.

50 bin kişilik numara listesi

İçinde Die Zeit gazetesinin de bulunduğu uluslararası gazetecilik ağının elinde casus yazılım tarafından izlenmesi öngörülen 50 bin kişinin telefon numaraları bulunuyor. Bu listede yer almak takip edilmiş olmak anlamına gelmiyor. Takip edilen telefonların tespit edilebilmesi için ilgili telefonlardaki Pegasus izlerinin uzmanlar tarafından araştırılması gerekiyor. Toronto Üniversitesi bünyesinde bulunan Citizen Lab isimli araştırma kurumu Pegasus izlerini tespit edebiliyor. Citizen Lub Pegasus skandalını ortaya çıkaran gazeteci ağı ile birlikte çalışıyor.

Erdoğan'ın danışmanı da var

Suudi Arabistan’ın hedef listesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi açıklanmayan bir başdanışmanı da var. Suudilerin listesinde ayrıca Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, eski başbakan Said Hariri de bulunuyor. Öte yandan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un de Pegasus tarafından izlenmesi öngörülen kişiler listesinde 2019 yılında yer aldığı ortaya çıktı. Macron’un hedef listesine koyan ülkenin ise Fas olduğu bildirildi.

Macron ile ilgili iddia

Le Monde gazetesinde yer alan habere göre Macron’un 2017’den beri kullandığı bir numaranın listede bulunduğu belirtildi. NSO firması bu iddiaları yalanlarken söz konusu listenin uydurma olduğunu belirterek, Macron’un hiçbir zaman bir NSO müşterisinin hedefi ya da olası hedefi olmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Hedef listesinde ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, 2019 yılında Fransa Başbakanlığı yapan Eduard Phillipe Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer de bulunuyor. Bunun yanında AB Parlementosu’na ait bir çok üst düzey politikacının ismi de ‘hedeftekiler’ listesinde bulunuyor.