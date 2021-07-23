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CHP'li Lütfü Savaş'ın cumhurbaşkanı adayı tarifi olay olmuştu eleştirilere yanıt verdi

CHP'li Lütfü Savaş'ın cumhurbaşkanı adayı tarifi olay olmuştu eleştirilere yanıt verdi

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği aday" yanıtını vermişti. Savaş, o ifadesine yönelik eleştirilere CNN TÜRK ekranlarında yanıt verdi.

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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da yerel bir televizyonda "Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" demiş ve bu sözleri tepki çekmişti.

Espri yaptığını söyledi

Lütfü Savaş, AK Parti ve MHP kanadının tepki gösterdiği sözleri sonrası CNN TÜRK'te Ne Oluyor programına telefonla bağlandı. Savaş, Millet İttifakı adayını uluslararası karar vericilerin belirleyeceği ifadesiyle "espri yaptığını" söyledi, kendini savundu.

"Uluslararası herkesle barışık yaşayacak bir cumhurbaşkanı adayı"

Savaş, "Türkiye hem ulusal hem uluslararası herkesle barışık yaşayacak bir cumhurbaşkanı adayını da tabii ki bekler, ben de bunu tarif ettim" dedi.

chp
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