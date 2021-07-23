BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,08
ALTIN 497,30
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İslamofobiye yer yok

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İslamofobiye yer yok

KANADA Başbakanı Trudeau, ülkesinde İslamofobiye yer olmadığını söyledi. Trudeau, "Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil" dedi.

Abone ol

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde İslamofobiye yer olmadığını söyledi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi, Trudeau hükümetindeki birçok bakan ile resmi kurumların yöneticileri, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri ve toplumun değişik kesimlerinden katılımcılarla çevrim içi olarak gerçekleşti.

Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Çok net olalım, Kanada'da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil." dedi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nde Müslüman topluluk liderleri ve örgütleriyle görüştüklerini ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini ifade eden Trudeau, şöyle devam etti:

"Müslüman Kanadalıları korumak için harekete geçmeye devam edebileceğimiz somut yollar belirledik ve bu nefreti ne zaman ve nerede ortaya çıkarsa çıksın ortadan kaldırma taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Hükümet olarak camileri ve toplum merkezlerini korumak için yatırım yapıyoruz. Çevrim içi fanatizmi ve radikalizmi yıkıyor ve aşırı sağ nefret gruplarını yasaklıyoruz. Ülke çapında Müslüman Kanadalılarla birlikte herkesin hoş karşılandığı, güvende ve saygı duyulduğu bir Kanada inşa etmeye devam edeceğiz."

Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara da çağrıda bulunan Trudeau, "Kanada Gelir Dairesi'nden güvenlik kurumlarına kadar devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı." diye konuştu.

Başta Müslümanlar olmak üzere her grup ve inançtan insanın, sokakta, alışveriş merkezlerinde ve halka açık her alanda güven içinde ve özgürce yürüyebilmeleri gerektiğini hatırlatan Kanada Başbakanı Trudeau, bunun için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Trudeau, Kanadalıların görmek istedikleri bir ülke için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nin toplanması fikrini ilk olarak açıklayan ve gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nin (NCCM) zirveye dair gelecek günlerde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
En iyi senaryoda en az 10 yıl sürer! Kemal Kılıçdaroğlu'na ezber bozan sorular
En iyi senaryoda en az 10 yıl sürer! Kemal Kılıçdaroğlu'na ezber bozan sorular
İBB 400 taksiyi bağladı! Fazla ücret çıkarıyorlar
İBB 400 taksiyi bağladı! Fazla ücret çıkarıyorlar
Rus uzmanlar: Türkiye bölgesel güç haline dönüştü
Rus uzmanlar: Türkiye bölgesel güç haline dönüştü
Abdullah Kiğılı: Memlekete smokin yetiştiremiyoruz
Abdullah Kiğılı: Memlekete smokin yetiştiremiyoruz
CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kazada hayatını kaybetti
CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kazada hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin fonladığı medyaya tepki: Ulusal güvenlik meselesidir
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin fonladığı medyaya tepki: Ulusal güvenlik meselesidir
Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı
Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı
Muğla Marmaris'te ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi
Muğla Marmaris'te ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi
Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Avustralya Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Ruşen Çakır'ın Medyascope sitesine 476 bin doları kim neden verdi?
Ruşen Çakır'ın Medyascope sitesine 476 bin doları kim neden verdi?