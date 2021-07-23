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Abdullah Kiğılı: Memlekete smokin yetiştiremiyoruz

Abdullah Kiğılı: Memlekete smokin yetiştiremiyoruz

Kiğılı’nın patronu Abdullah Kiğılı, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e yaptığı açıklamasında “Memlekete smokin yetiştiremiyoruz” dedi.

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından Kiğılı’nın patronu Abdullah Kiğılı’nın “Memlekete smokin yetiştiremiyoruz” dediğini aktardı.

Özkök’ün bugünkü köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Dün takım elbise satışlarında patlama var diye yazdım ya... Abdullah Kiğılı aradı ve “Çok doğru bir şey yazmışsın” dedi... Ama daha ilginç bir şey söyledi: “Şu günlerde asıl patlama smokin satışlarında. Memlekete smokin yetiştiremiyoruz...”

Damat’ın sahibi Süleyman Orakçıoğlu da aynı şeyi söyledi. Üstelik ilginç bilgiler verdi: Türkiye’de her yıl 600 bine yakın düğün yapılıyormuş. Pandemide bazı düğünler ertelenmiş ve geçen yıl sadece 300 bin düğün yapılmış. Şimdi düğünler serbest kalınca bu yıl ertelenen 300 bin düğünle birlikte 900 bin düğün bekleniyormuş... Aynı şeyi Milimetric’in sahibi Kağan Gökalp da söyledi... Şu an memlekete smokin ve gelinlik yetiştiremiyoruz...

“Daha büyük kriz görmedik” demişti

Kiğılı, 2020’nin ocak ayında “Perakendenin en zor dönemine girdik. Bugün içinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik diyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı, daha sonra yaptığı bir açıklamada bu ifadelerine açıklık getirmiş ve O günün konjonktürüyle yaptığım açıklamalar çarpıtılmış durumda. Yaptığım açıklamaların içinden bazı ifadeler cımbızla çekilerek, açıkçası çok da anlam veremediğim bir haber yayılmaya başladı” diye konuşmuştu.

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