En iyi senaryoda en az 10 yıl sürer! Kemal Kılıçdaroğlu'na ezber bozan sorular

Suriyelileri ülkelerine geri göndererek, sorunu 2 yılda çözeceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak bir yazı Habertürk dış politika yazarı Çetiner Çetin'den geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk icraat olarak Suriyelileri ülkelerine göndereceğini söyledi. "Suriyelilerin sorununu 2 yıl içinde çözeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'nun vaadi tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasına medya sektöründen en ayrıntılı itiraz Habertürk'ün dış politika yazarı Çetiner Çetin'den geldi. Çetiner, "Suriyelilerin dönüşü için yanıt bekleyen sorular" başlıklı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

"En iyi ihtimal için geçerli süre en az 10 yıl"

Çetiner, "En başta söyleyeyim Suriyelilerin evlerine geri dönmesini ben de istiyorum. Ama bu konuda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve hatta iktidarın dersine çok iyi çalışması gerekiyor. Zira ülkesini terk eden Suriyelilerin geri döndüklerinde oturacakları evleri yok. Lübnan, Ürdün, Irak, Türkiye ve Avrupa’ya göç etmiş olan tüm Suriyelilerin evlerine geri dönüş süreci en az 10 yıl sürer. Ve bu çok maliyetli bir iş. 57 milyar dolarlık üst yapı çalışmasına ihtiyaç var. Bu rakam ve süre de herkesin sulh içinde anlaşması durumunda, yani en iyi ihtimal için geçerli." diye yazdı.

"Suriye dersini iyi çalışması gerekecek"

"Geri dönüş için çok sayıda soruya yanıt bulmak gerekli" ifadelerine yer veren Çetiner, konuya ilişkin ezber bozan sorularını birbiri ardına sıraladı.

"Türkmenlerin, Kürtlerin, Sünni Arapların, Ezidilerin hak ve hukuku nasıl garantiye alınacak? Daha ülkemizde bile yeni anayasa için hazırlık yapamayan parti temsilcileri Suriye’de hangi anayasa güvencesi ile Suriyelileri bir arada tutmayı planlıyor…" diyen Çetiner, yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Görüşeceğiz... Çözeceğiz... Çözüm getireceğiz…” sözlerini sarf etmek için bence sayın Kılıçdaroğlu’nun Suriye dersini iyi çalışması gerekecek. Bir daha söyleyeyim: Taş yerinde ağırdır. Suriyelilerin evlerine dönmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama yukarıda sıraladığım tüm meselelere siyasi, sosyolojik, ekonomik çözüm önerileri getirerek. Aksi durumda bu kuru bir söylem olur…

Afganlar için de önerin var mı?

İktidara ve muhalefete ise önerim şu: Suriye’de tren kaçtı ama şimdiden Afganistan çalışalım. Kapımıza her gün 5 bin mülteci dayanmaya başladı. Her gün bin civarında giriş var. 4 bini ise İran tarafından bekletiliyor. İran bir anda üzerimizde baskı oluşturabilir…"

Çetiner Çetin'in yazısının tamamı