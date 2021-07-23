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Kocaeli'de 25 saat sonra kahreden haber geldi! Gözyaşları sel oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 25 saat sonra kahreden haber geldi! Gözyaşları sel oldu

KOCAELİ'de dün sabah yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cesedi 25 saat sonra bulundu. Boğulan gencin cesedinin denizden çıkartıldığını gören yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, dün Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bağırganlı plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden kamp yapmak için Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan Demir (22), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebiyle yüzmenin yasaklandığı ve bu sebeple kırmızı bayrak çekilen plajda denize girdi. 

Dev dalgalar arasında ilerleyen Demir, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.


Cansız bedeni bulundu
Dün sabah saat 09.00 sıralarında KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katılımı ile başlatılan kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldı. Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında Özcan’ın cansız bedenine saat 10.00 sıralarında ulaşıldı. 


Gözyaşları sel oldu
Ekipler tarafından karaya çıkartılan Özcan’ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cansız bedeninin denizden çıkartıldığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Özcan’ın yakınları ekipler tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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