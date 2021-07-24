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Bursa'da tabelayı görenler şaşkına döndü! Yazıyı okuyanlar soluğu tarlada aldı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da tabelayı görenler şaşkına döndü! Yazıyı okuyanlar soluğu tarlada aldı

BURSA'da genç muhtar Emre Oruç, tarlasına astığı tabela görenleri şaşırtıyor.

Bursa'da tabelayı görenler şaşkına döndü! Yazıyı okuyanlar soluğu tarlada aldı

Harmancık ilçesinin İshaklar köyünün muhtarı Emre Oruç, Bursa'nın en genç muhtarı. Genç muhtar köyüne hizmet etmek için var gücüyle çalışıyor. 

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Bursa'da tabelayı görenler şaşkına döndü! Yazıyı okuyanlar soluğu tarlada aldı

Köyüne çok sayıda hizmet götüren genç muhtar, köyünden gelip geçen vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. 

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Bursa'da tabelayı görenler şaşkına döndü! Yazıyı okuyanlar soluğu tarlada aldı

Köyde bulunan tarlasına çok sayıda meyve ve sebze dikti.

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Bursa'da tabelayı görenler şaşkına döndü! Yazıyı okuyanlar soluğu tarlada aldı

Tarlaya diktiği bu meyveleri herkese bedava olarak veriyor. 

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