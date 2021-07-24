Bursa'da tabelayı görenler şaşkına döndü! Yazıyı okuyanlar soluğu tarlada aldı
BURSA'da genç muhtar Emre Oruç, tarlasına astığı tabela görenleri şaşırtıyor.
Harmancık ilçesinin İshaklar köyünün muhtarı Emre Oruç, Bursa'nın en genç muhtarı. Genç muhtar köyüne hizmet etmek için var gücüyle çalışıyor.
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Köyüne çok sayıda hizmet götüren genç muhtar, köyünden gelip geçen vatandaşlara da hizmet vermeye başladı.
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Köyde bulunan tarlasına çok sayıda meyve ve sebze dikti.
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Tarlaya diktiği bu meyveleri herkese bedava olarak veriyor.
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