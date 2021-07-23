BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,08
ALTIN 497,30
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira 4 futbolcunun üzerini çizdi kulüp resmen açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira 4 futbolcunun üzerini çizdi kulüp resmen açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, 4 futbolcuyu kadrosunda istemedi.  Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladığı ve 4 oyuncuyla ilgili kararın bu doğrultuda verildiği ifade edildi.

Bu futbolcuların gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Ercan'dan 47 deprem sonrası korkutan sözler 6.9'luk deprem üretmeye gebe
Prof. Ercan'dan 47 deprem sonrası korkutan sözler 6.9'luk deprem üretmeye gebe
Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İslamofobiye yer yok
Kanada Başbakanı Justin Trudeau: İslamofobiye yer yok
İBB 400 taksiyi bağladı! Fazla ücret çıkarıyorlar
İBB 400 taksiyi bağladı! Fazla ücret çıkarıyorlar
İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı
İstanbul'da cinayet zanlısı olarak aranan 3 kişi İzmir'de yakalandı
Abdullah Kiğılı: Memlekete smokin yetiştiremiyoruz
Abdullah Kiğılı: Memlekete smokin yetiştiremiyoruz
Toyota Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
Toyota Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kazada hayatını kaybetti
CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kazada hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin fonladığı medyaya tepki: Ulusal güvenlik meselesidir
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin fonladığı medyaya tepki: Ulusal güvenlik meselesidir
Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı
Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı
Muğla Marmaris'te ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi
Muğla Marmaris'te ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi