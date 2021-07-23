Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira 4 futbolcunun üzerini çizdi kulüp resmen açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, 4 futbolcuyu kadrosunda istemedi. Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladığı ve 4 oyuncuyla ilgili kararın bu doğrultuda verildiği ifade edildi.

Bu futbolcuların gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.