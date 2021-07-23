İsmail Saymaz Instagram'a girdi gördükleri şoke etti telefon numaralarını paylaştı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Instagram üzerinden yapılan insan kaçakçılığının fotoğraflarını paylaştı. Kaçakçıların numarasını da paylaşan Saymaz, cevap bekleyen sorular olduğunu söyledi.

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Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Instagram üzerinden yapılan insan kaçakçılığının fotoğraflarını paylaştı. Kaçakçıların telefon numarasını da paylaşan Saymaz, cevap bekleyen sorular olduğunu söyledi. Saymaz'ın "Instagram'da Afgan kaçakçılığı" başlıklı bugün kaleme aldığı yazısı şöyle:

"İnstagram'da paylaşılan fotoğrafta, ince uzun bir kafilenin kah bir kayalıktan kah yeşil bir ovadan yürüdükleri görülüyor.

Yolcuların sırtı dönük. İçlerinde kadınlar ve çocuklar var. Bu, insan kaçakçılarının reklam için paylaştığı, Afganistan'dan Van'a doğru uzanan göçmen kafilesi.

Mohajerat.aasan adlı Instagram hesabında Afganistan'dan Türkiye ve Yunanistan'a kaçak geçiş vaat ediliyor. Afgan aileler ve bekarlara uygun güzergah seçenekleri sunuluyor.

Sahte ikamet belgesi tedarik edileceği vurgulanıyor.

28 Nisan tarihli videoda, Türkiye'ye geçirilen kafilenin yemek yediği görülüyor. Devlet yetkililerimize kolaylık olsun diye bu kaçakçının telefon numarasını veriyorum!

Buyurun:

00447498893644

Van Gölü'nde kaçakçılık videosu

Jamalkhan5460 adlı hesapta İran-Türkiye sınırındaki dikenli telleri birbirine tutunarak aşan erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan kafilenin videosu var.

14 Haziran tarihli videoda, “Türkiye'ye pasaportsuz göç etmek isteyenler WhatsApp'tan iletişime geçebilir” diye yazıyor.

12 Nisan tarihli videoda ise Türkiye'ye otobüsle seyahat eden göçmenler görülüyor. Mutlu göçmenler kameraya el sallıyor.

Jamal Khan, çektiği videoda takipçilerine sesleniyor.

Belli ki ‘başarısı' ile övünüyor.

Sonuçta acımasız bir rekabet var.

23 Şubat tarihli videoda ise Van Gölü'nü balıkçı teknesiyle geçenler gösteriliyor.

Jamal Khan'ın telefon numarası:

00989035808816

Tahran'dan Türkiye'ye her gün

Afghanuio9662 adlı hesapta 14 Temmuz'da Türkiye'ye yola çıkanların videosu var. Altında “Amir abinin Türk toprağındaki yolcuları. Tahran'dan Türkiye'ye her gün kaçakçılık hareketleri” diye yazıyor.

3 Mayıs tarihli videoda, Van Gölü botla geçiliyor.

Kaçakçılar ‘güvenilir' olduklarını kanıtlamak için “İran'dan Türkiye'ye gidecek Afgan arkadaşlar varacağı yere ulaştıktan sonra ödeme yapacak” diye yazıyor.

Numarası:

09303934438

Kafileyi Türkiye'ye ulaştırmakla ile övünen kaçakçı, bir evin salonunda halka halinde oturan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak, “Türkiye'de yurtlarda kalan Kaka Muhammad'ın yolcuları” şeklinde not düşüyor. Anlaşılan o ki kaçakçılık güzergahında ‘dinlenme tesisi' kurmuşlar.

Aslından ayırt edilemeyen ikamet, yol ve izin belgelerinin hazırlanacağı belirtiliyor. Kaçakçılar rahatlıkla tanıtımlarını yapıyor.

Bağıra çağıra müşteri topluyor.

Sahte evrakları korkmadan paylaşıyor.

Evrakta sahtecilik

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'nun geçen yıl hazırladığı raporda Instagram'ın kaçakçılık şebekelerince kullanıldığı doğrulanmıştı.

Raporda şöyle deniliyor:

“Bu hesaplarda, verdikleri hizmetin içeriğinden yolculuk ve barınma şartlarına kadar ayrıntılı bilgiler verildiği, ihtiyaç duyulması halinde hangi tür belgelerin gerçeğe yakın şekilde hazırlanabileceğine ilişkin açıklamaların olduğu tespit edilmiştir. İl Göç idarelerince düzenlenen ikamet belgesi ve yol izin belgelerinin neredeyse gerçeğine yakın şekilde hazırlanabileceğine ilişkin reklamlara ve açıklamalara yer verilmektedir.”

Örgütlü suç sayılsın

Raporda belirtildiği üzere insan kaçakçılığı “endüstriyel, organize ve örgütlü şekilde” yapılıyor. Etkin mücadele için suçun örgüt halinde işlendiği dikkate alınmalı.

Cumhurbaşkanı hakkında eleştirel tweet atanlar evi basılıp gözaltına alınırken…

Yıllar önceki Facebook paylaşımından ötürü muhalifler cezalandırılırken…

Bir bakanla ilgili haber birkaç saat içerisinde yasaklanırken…

Kaçakçılar nasıl oluyor da Instagram'da reklam yapabiliyor?

Türkiye, savaştan ve yoksulluktan tükenmiş Asya halklarının yükünü daha ne kadar taşıyabilir?

Akış durdurulamazsa yurttaşlarla düzensiz göçmenler, alttakiler ile en alttakiler karşı karşıya gelebilir.

İşini kaybedenler Afganistanlılara, yüksek kiradan ötürü ev bulamayanlar Suriyelilere, tedavi sırası bekleyenler Pakistanlılara bileniyor.

Türkiye-İran sınırı bir tahammül sınırına dönüşüyor.

Bu sınır aşılıyor.

‘Bazı güvenlik güçleri şebekeye destek veriyor'

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü üyesi ve Göç Araştırmaları Derneği'nin kurucularından Doç. Dr. Didem Danış Şenyüz, “Her sene yaz aylarında yaşanan mevsimsel artış dışında olağanüstü bir durum yok” diyor.

Ancak Danış, insan kaçakçılarının ağlarının geliştiğini söylüyor.

Şöyle diyor, Danış: “Eskiye kıyasla daha profesyonelce, kolluk kuvvetlerinden bazı kişilerin şebekelere destek olduğu bir ağ var. Bazı Afganların kolluk kuvvetlerince İran'a doğru geri itildiğine dair haberler olsa da, genel olarak müdahale edilmiyor. İran'a geri gönderilenler bazen iki saat, bazen iki gün sonra tekrar sınırı geçmeyi deniyor. Bu müdahale etmemenin ardında kapasite eksiği mi var, yoksa siyasi tercih mi?”

Bu soru yanıt bekliyor.