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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelindeki aşı verilerini açıkladı. Vali Yerlikaya, "1’inci doz, 7 milyon 346 bin 727 kişi ile yüzde 63.1, 2’nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3’üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı” dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada megakentte süren aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri açıklayarak aşı çağrısı yaptı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “22 Temmuz itibarıyla 1’inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2’nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3’üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı” ifadelerine yer verdi.

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