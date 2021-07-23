Ayasofya Camii ibadete açıldığı ilk yıl 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii, koronavirüs salgınına rağmen yerli ve yabancı turistlerden oluşan 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

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İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını, koronavirüs salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayının daha da artacağını söyledi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nin geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını belirterek şunları kaydetti;

Yeniden açılışının ardından vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kurallarda camide görevlilerin yönlendirmesiyle vatandaşlar camiyi sorunsuz bir şekilde ziyaret etti.

"Ayasofya tüm insanlığın ortak değeridir"

Bu cami Türkiye ve İstanbul'un İslam yurdu mührünü taşıyor. Ülkenin ve bütün insanlığın önemli mekanlarından ve mabetlerinden biridir. Ayasofya tüm insanlığın ortak değeridir. Bu topraklar için ifade ettiği anlam çok büyük. Taşıdığı değer insanların buraya yönelmesine neden oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, açılışının birinci yılında ciddi manada büyük ilgi vardı. Açılışının ilk gününden itibaren camiye hem ulusal hem de uluslararası ziyaretler oldu. Bu ziyaretler sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ziyaretçiler, salgın şartları altında cami içerisinde fazla yoğunluk oluşmasın diye, bir grubun ziyareti bittikten sonra diğer grup içeriye alındı. Camide pandemi kurallarına vatandaşlarımız da uydu.

"3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine hafta içleri günlük 5 bin, hafta sonları günlük 12 bin civarında ziyaretçi geldi. Ayasofya-i Kebir Camii, açılışının birinci yılında 3 milyon üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayı daha da artacaktır."

"Cami, cuma, cumartesi ve pazar günleri tamamen doldu"

Camide, sabah namazında ortalama 170-200, öğle ile ikindi namazında 1200-1500, Akşam namazında 750-800, yatsı namazında ortalama 500 kişi oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise tamamen doldu.

Tarih boyunca ilim ve irfan yuvası olan camimizde, ibadete açıldıktan sonra Buhari ve tefsir dersleri de veriliyor.