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Valentin Eysseric Kasımpaşa’da

Valentin Eysseric Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giymiş olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Valentin Eysseric’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa’da transferle devam ediyor. Son olarak forvet Umut Bozok’u kadrosuna katan lacivert-beyazlılar, bu kez de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giymiş olan Valentin Eysseric’i renklerine bağladı.

Sağlık konrtolünden geçen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Monaco, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Hellas Verona ve Fiorentina takımlarının formasını giydi. Son olarak görev yaptığı Fiorentina’da ise Eysseric, 18 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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