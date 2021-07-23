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Şile’de denize girme yasağına rağmen plajlar doldu taştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şile’de denize girme yasağına rağmen plajlar doldu taştı

Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Şile'de vatandaşların, yasağı ve polislerin uyarılarını hiçe sayarak yüzmeye devam ettikleri, plajda yoğunluk oluşturdukları görüldü.

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Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gün boyunca denize girmek yasaklanmıştı.

Kaymakamlıkça yapılan yazılı basın açıklamasında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgilere göre, ilçemizde 23.07.2021 tarihinde rüzgarlar Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre olacağı tahmin edilmektedir” denilmişti.

Polis ekiplerinin, plajda megafon ile anons yaparak vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardığı ancak uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların deniz girme yasağına ve tüm uyarılara rağmen denize girerek yüzmeye devam ettikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar ise canlarını hiçe sayarak küçük çocuklarıyla birlikte denize girmeye devam etti.
Öte yandan, dün Şile’de denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi sağ çıkarılmıştı. Denizde kaybolan 2 kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

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