Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'ten Fatih Altaylı'ya tepki: Kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır

Fatih Altaylı'nın Erdoğan'ın canlı yayındaki yorgun halinin görüntüsünün kasıtlı olarak yayınlandığını ima etmesi eleştirilere yol açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sonra Fatih Altaylı ve Habertürk'e bir tepki de MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı ve Türkgün Gazetesi Yazarı Yıldıray Çiçek'den geldi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'O görüntüyü kim yayına verdi' başlıklı yazısı Habertürk ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında krize yol açtı.

Altaylı'nın Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniyeliğine kapandığı görüntülerle ilgili yorumları tartışma konusu oldu.

Altaylı "bant kaydı" dedi canlı yayın çıktı

Ancak Fatih Altaylı'nın 'bant kaydı' dediği söz konusu görüntü canlı yayın çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel'den konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canlı yayını esnasındaki insani bir durum üzerinden hiçbir şekilde kabul edilemez bir yalan senaryo uyduruldu"

"Bu ve benzeri durumlarda yanlış olduğunu, doğru olmadığını bildiğimiz ve kanunlarla sabit yetkilerimizde, milletimize açıklamakla sorumlu olduğumuz her durumda gerekli kınama, düzeltme ve açıklamaları yapmaktan çekinmedik, bugün de aynısını yapıyoruz. Yalana gereken cevap verilmezse, ona karşı susulursa, sessiz kalınırsa, yalan büyür, palazlanır ve cesaretlenir. Buna medya etiği ve devlet ciddiyeti açısından müsaade edilemez. Şunu açıklıkla ifade etmek isteriz, söz konusu yazıda, Fatih Altaylı'nın yazısında, Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bayramlaşma programının canlı yayını esnasındaki insani bir durum üzerinden hiçbir şekilde kabul edilemez bir yalan senaryo uyduruldu."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel'den açıklamalar geldi.

"Habertürk'ü kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Habertürk'e sert tepki gösterdi. 'Habertürk'ü kınıyoruz' diyen Fahrettin Altun şunları yazdı:

-"Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!"

MHP'den tepki: Altaylı’ın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı ve Türkgün Gazetesi Yazarı Yıldıray Çiçek de Habertürk'e tepki gösterdi. Çiçek sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk’ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır. Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir. Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir" ifadelerini kullandı.