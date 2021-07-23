Parlamentoda Boris Johnson'a demediğini bırakmadı! Yalancılıkla suçlayınca...

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan çıkarıldı.

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İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Boris Johnson'ın halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini iddia etti. Butler, Johnson'a yönelik yalancılık suçlamalarını geri çekmeyi reddetmesinin ardından oturumdan çıkartılarak parlamentoyu terk etmek zorunda kaldı.



Butler, "Günün sonunda, Başbakan bu Meclis'e defalarca yalan söyledi ve yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik" ifadelerini kullandı. Butler ayrıca, Johnson'ın "salgınla, ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın azaldığına" ilişkin sözlerini eleştirerek bunun Covid-19 salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.



"Yalan söylediği gerçeğini ortaya koyması gerekiyor"

Butler'in yalancılık iddialarının üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili, Butler'ın sözünü kesti ve ondan "sözlerini düşünmesini ve Başbakan hakkındaki ifadelerini düzeltmesini" istedi. Butler uyarıların ardından, "Sözlerimi düşündüm ve birisinin bu Meclis'te Başbakan'ın yalan söylediği gerçeğini ortaya koyması gerekiyor" dedi. Bunun üzerine meclis başkan vekili, Butler'a parlamentodaki oturumdan ayrılmasını söyledi.



"Başbakan Johnson yalancıdır"

İngiltere'de parlamento kurallarına göre milletvekillerinin Avam Kamarası'nda birbirlerini yalan söylemekle suçlamalarına izin verilmiyor. Başbakanlık Ofisi ise Butler'ın suçlamaları hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, Butler'i savunarak, "Kimin yalancı dediğine ve nerede dediğine bakılmaksızın Başbakan Johnson yalancıdır" ifadelerini kullandı.