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Bakan Kurum Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştü

Bakan Kurum Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştü.

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Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde "G20 Çevre Bakanları ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren ve verimli geçtiği belirtilen görüşmede, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.

Türkiye'nin iklim değişikliğini siyaset üstü bir mesele olarak gördüğünün altının çizildiği görüşmede, iklim değişikliği ile mücadele noktasında yürütülen projeler aktarıldı.

AB ile yüksek düzeyli diyalogun kurulması ve iş birliğinin artırılmasının önem arz ettiği kaydedilerek, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'de gerekli düzenlemelerin sektörler bazında yapıldığına ve gerekli düzenlemelere çalışıldığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nın Ek-1 listesinden çıkarılması noktasında destek istendiği görüşmede, Türkiye ile AB'nin iklim değişikliği ile mücadele noktasında ortak çaba göstermesi vurgusu yapıldı.

Türkiye ile AB arasında iklim değişikliği alanında önem arz eden yüksek düzeyli diyalog için en kısa sürede kapsamlı bir toplantı düzenleme konusunda mutabık kalındı.

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