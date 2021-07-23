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Son yerel seçimleri tutturamayan ORC'nin yaptığı anket sonuçları tartışılıyor

Son yerel seçimleri tutturamayan ORC'nin yaptığı anket sonuçları tartışılıyor

31 Mart 2019 ve tekrarlanan 23 Haziran İstanbul yerel seçimlerini bilemeyen araştırma şirketi ORC, tartışılan anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AK Parti'nin oyu yüzde 33.4e düştü.

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Kamuoyunda araştırma şirketlerinin anket sonuçları merak konusu oluyor. Spekülasyonlara gebe olarak nitelenen kimi veriler tartışılıyor. İşte çalışmalardan birisine ORC imza attı.

ORC'nin yayımladığı ankete göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %33,4

CHP: %25,0 

İYİ Parti: %12,5

MHP: %9,8

HDP: %8,0

Gelecek Partisi: %2,9 

DEVA: %2,2

ORC'nin seçim tahmini tutmamıştı

Şirket 31 Mart seçimleri için Yıldırım'ın yüzde 51.9, İmamoğlu'nun ise yüzde 46.6 oranında oy alacağını duyurmuştu.

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık, iptal edilen ve yeniden yapılan 23 Haziran'daki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım yüzde 47, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 46.7 oranında oy alacağını tahmin etmişti.

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