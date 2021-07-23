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Mersin'de pikap köprüden uçtu baba- kız yaşamını yitirdi anne ağır yaralı

Mersin'de pikap köprüden uçtu baba- kız yaşamını yitirdi anne ağır yaralı

MERSİN'de köprüden narenciye bahçesine uçan özel bir üniversiteye ait pikapta bulunan 3 kişilik aileden baba- kız hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzerinde Mersin Stadyumu karşısında meydana geldi. Halil Çapar (44) yönetimindeki özel bir üniversiteye ait 33 TU 175 plakalı pikap, Mersin Stadyumu karşısında bulunan köprüden bariyerleri kırarak narenciye bahçesine uçtu.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı uçan pikapta bulunan Halil Çapar, eşi Dilek Çapar (46) ile 22 yaşındaki kızı Dilek Çapar ağır yaralandı.

Baba-kız hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, bölge kordonla çevrildi. Kullanılmaz hale gelen pikaptan sürücü Halil Çapar ile kızı Dilek Çapar'ın cansız bedeni çıkarılırken, Fatma Çapar ise ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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