BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,07
ALTIN 494,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarının 65 milyonu aştığını duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yeni rakamları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı." denildi.

Türkiye aşı tablosu

Koronavirüste önceki gün verileri

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,08, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,86 olarak gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babası, Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi
Gara Şehidi Vedat Kaya'nın babası, Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi
Kapalı Maraş'ta Bilal Ağa Mescidi'nde 47 yıl sonra ilk cuma namazı eda edildi
Kapalı Maraş'ta Bilal Ağa Mescidi'nde 47 yıl sonra ilk cuma namazı eda edildi
Rahmani: Türkiye'nin yaptığı bütün girişimleri destekliyoruz
Rahmani: Türkiye'nin yaptığı bütün girişimleri destekliyoruz
Şanlıurfa'da bir babanın en acı bekleyişi yürekleri dağladı! Gözyaşları sel oldu
Şanlıurfa'da bir babanın en acı bekleyişi yürekleri dağladı! Gözyaşları sel oldu
Osmaniye'de kuzenlerin kavgası ölümle bitti! Sebebini duyan inanamadı
Osmaniye'de kuzenlerin kavgası ölümle bitti! Sebebini duyan inanamadı
Ankara'da araç takla atıp bariyerlere çarptı! Hurdaya döndü: Yaralılar var
Ankara'da araç takla atıp bariyerlere çarptı! Hurdaya döndü: Yaralılar var
Son yerel seçimleri tutturamayan ORC'nin yaptığı anket sonuçları tartışılıyor
Son yerel seçimleri tutturamayan ORC'nin yaptığı anket sonuçları tartışılıyor
Aile hekimliklerinde kronik hastalıklarla etkin mücadele dönemi
Aile hekimliklerinde kronik hastalıklarla etkin mücadele dönemi
Türkiye’nin 81 ilindeki 1085 kütüphane dijitalleştirilecek
Türkiye’nin 81 ilindeki 1085 kütüphane dijitalleştirilecek
Çin'in Hınan eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Çin'in Hınan eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi