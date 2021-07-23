Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yeni rakamları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı." denildi.

Türkiye aşı tablosu

Koronavirüste önceki gün verileri

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,08, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,86 olarak gerçekleşti.