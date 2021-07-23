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Prof. Ceyhan’dan aşı karşıtı takipçisine çok sert tepki! Siz kim fikir öne sürmek kim?

Prof. Ceyhan’dan aşı karşıtı takipçisine çok sert tepki! Siz kim fikir öne sürmek kim?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mRNA aşının Delta varyantına etkisiz olduğu iddialarına sert yanıt verdi. Ceyhan, "Siz kim, fikir öne sürmek kim?" ifadelerini kullandı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a bir takipçisi, “Amerika’da ünlü bir haber sunucusu 2 doz mRNA aşısı olmuş. Maskesini devamlı takmış ama ne yazık ki delta varyantına yakalanmış ve çok ağır geçiriyormuş. Şimdi demek oluyor ki mRNA aşıları delta varyantına karşı etkisiz bunun açıklamasını yapabilir misiniz?” diye sordu.

Aşı karşıtı olan takipçisine Ceyhan şu yanıtı verdi:

"Tamamen yanlış bir yargı. Yüzde 98 koruyucu ne demek. Aşısız 100 kişi hastalığa yakalanırken, aşılı sadece 2 kişi hastalanıyor. O spikerin hastalanmamasının yolu toplumun en az yüzde 80’inin aşılanmış olması. Konuyu bilmeden fikirler ileri sürerseniz böyle yanlış sonuçlara varırsınız.

İlle de yorum yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar uyanık ya, böyle kibarmış gibi başlayıp, sonra ne mal olduklarını belli ediyorlar. Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim. Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde."

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