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Beşiktaş, Ghezzal'in transferinde mutlu sona ulaştı! 3+1 yıllık anlaşma

Beşiktaş, Ghezzal'in transferinde mutlu sona ulaştı! 3+1 yıllık anlaşma

Beşiktaş ve Galatasaray'ın uzun süredir transferi için yarıştığı Ghezzal'in rengi belli oldu. Beşiktaş, teklifi artırarak Cezayirli oyuncunun menajeriyle 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

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Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Uzun süredir iki takımın da transferini bitirmek için uğraş verdiği Cezayirli yıldızın yeni rotası siyah-beyazlı kulüp oldu.

A Spor'un geçtiği gelişmeye göre, Beşiktaş, Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile yaptığı son görüşmede 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı.

Beşiktaş, 2.2 milyon Euro net maaş + bonuslar teklifini, 2.5 milyon Euro + bonuslar olarak arttırdı.

Beşiktaş'ın Ghezzal ile anlaşmasının ardından bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlıklarına hız verdi. Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içerisinde İngiliz ekibiyle de anlaşma sağlaması bekleniyor.

İngiliz ekibin, Cezayirli futbolcu için 3.5-4 milyon avro arası bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

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