Türkiye 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 219 bin 528 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Temmuz 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 215 oldu.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 63.26'ya ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 35.54 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 22 milyon 57 bin 550 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 266 bin 550 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 57bin 339 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 726 bin 315 kişiye aşı yapıldı.

"Verilen emekler hepimizin"

Sağlık Bakanı Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaştım yaptı. Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi.